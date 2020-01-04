Славянский городской районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы украинца, который пытался захватить административные здания в Славянске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, "житель Шахтерска присоединился к рядам незаконных вооруженных бандформирований в апреле 2014 года". На тот момент он находился в тюрьме за тяжелое преступление.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Уточняется, что мужчину задержали в августе 2019 года, когда он приехал в гости к своим родственникам.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, в прошлом году 196 тысяч жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство по упрощенной процедуре.

Также "Страна" писала, что бразильский наемник Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне "ДНР", попал в список на обмен пленными 29 декабря.