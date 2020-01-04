Помещение на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочная база в поселке Высоком, которые были конфискованы у бизнесмена Сергея Курченко, зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.

Об этом рассказали в пресс-службе ХОГА, ссылаясь на данные областного управления молодежи и спорта.

"В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы "Металлиста" в Высоком", - рассказала руководительница управления Юлия Подзолкова.

Сообщается, что вернуть в государственную собственность конфискованное у бизнесмена Курченко имущество ОСК "Металлист" поручил в декабре прошлого года председатель ХОГА Алексей Кучер.

Известно, что имущественные комплексы, конфискованные у ОАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" передавались в сферу управления облгосадминистрации Распоряжением Кабинета министров Украины, которое было опубликовано еще 11 апреля 2018.

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