Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий назвал киевский костел Святого Николая "захваченным" и не оценил идею показа моды в нем. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Показ мод в захваченной большевиками и до сих пор не возвращенной киевской святыне?" – написал он.

Напомним, Министерство культуры Украины выступило с предложением провести в костеле Святого Николая в Киеве показ мод украинского дизайнера Алены Серебровой.

Выбор локации чиновники объясняют тем, что в последнее время мировые бренды сотрудничают в коллаборации с религиозной эстетикой, что дает более широкое распространение.

Например, показы мод проводятся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, церкви Сен-Мерри в Париже, церкви Святого Варфоломея в Нью-Йорке.

Фото: twitter.com/B_Cichocki

Напомним, 22 сентября 2019 года появилось видео, как знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес прошлась на показе мод дома Versace в Италии в точной копии зеленого платья, в котором она была на церемонии "Грэмми", проходившей 19 лет назад.

Также "Страна" писала, что основатели итальянского дома моды Dolce&Gabbana (D&G), оказавшиеся в центре громкого скандала в Китае, извинились перед китайским народом по этому поводу.