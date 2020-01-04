Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Ирака Берхам Салех в субботу провели телефонные переговоры. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Известно, что лидеры стран договорились продолжать контакты для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

"Президент Республики сегодня утром поговорил с президентом Ирака Берхамом Салехом. Перед лицом растущей напряженности, он (Эммануэль Макрон - Ред.) подтвердил свою приверженность безопасности и суверенитету Ирака", - написано в заявлении.



Также в коммюнике говорится, что "два президента условились оставаться в тесном контакте, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности и действовать во имя стабильности Ирака и региона в целом".



"Президент республики также подчеркнул приоритетность борьбы с Исламским Государством при помощи международной коалиции, которая действует в Ираке, полностью соблюдая суверенитет страны и поддерживая ее силы безопасности", - уточняется в сообщении Елисейского дворца.

Напомним, что в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В ответ на действия американцев официальный Тегеран назвал США террористами и пообещал жесткую месть.