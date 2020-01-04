Народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук не вносил в свою электронную декларацию гонорар, полученный от выступления в Минске. Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, по состоянию на утро 4 января, Вакарчук так и не внес изменений в свою декларацию в разделе "доходы".

Следует уточнить, что НАПК дает 10 дней на внесение гонорара от выступления. Само мероприятие состоялось 21 декабря прошлого года.

Напомним, пресс-служба группы "Океан Эльзы" отказалась предоставлять информацию о гонораре депутата Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука за выступление в Минске 21 декабря. Комментировать выступление Вакарчука в Беларуси отказалась и партия "Голос". Хотя и подтвердила, что ее лидер спел на корпоративе в Минске.

Также "Страна" писала о том, что Вакарчук и его соратники потратили на себя более ста тысяч из партийной кассы "Голоса".