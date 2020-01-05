5 января исполняется год Томосу об автокефалии. За это время он прошел путь от главной сенсации года до полного забвения.

Оценивая самые важные прошлогодние события, только 9% украинцев упомянули Томос. Это примерно соответствует количеству голосовавших за партию Порошенко - одного из "отцов" автокефалии.

Данные группы "Рейтинг"

Интересно, что в минувшем октябре более 70% украинцев даже не смогли ответить, что вообще такое Томос, как сообщал Киевский международный институт социологии.

Это говорит о том, что широкие слои общества создание Православной церкви Украины почти не задели. Хотя об этом массированно сообщали СМИ, а тема не сходила с политической повестки.

Томос изначально был не общенародным движением, а политтехнологией для мобилизации электората вокруг Петра Порошенко. Это с одной стороны. С другой - геополитическим ударом по России со стороны США, ослабляющим позиции Русской православной церкви и союзной ей УПЦ.

"Страна" разбиралась, насколько удался этот эксперимент.

1. Как появился Томос

В 2018 году Петр Порошенко всерьез начал предвыборную гонку за второй президентский срок.

Если накануне своего избрания на первый срок он заигрывал с юго-восточным электоратом и рассматривался как "президент мира", то через четыре года Порошенко плотно вошел в образ националиста и "ястреба". И в этом амплуа начал готовиться к выборам.

В том числе - на церковном фронте.

Процесс пошел в позапрошлом апреле. Президент предложил Раде обратиться к патриарху Константинополя Варфоломею за автокефалией для украинской церкви. Парламент это поддержал.

Сначала многие восприняли голосование депутатов как очередную формальность. Тем более, что в 2016 году Рада уже направляла Вселенскому патриархату такое прошение - но успехом оно не увенчалось.

Однако Фанар (резиденция Варфоломея в Стамбуле) неожиданно заявил, что начал рассматривать украинское предложение. И уже летом оттуда стали доноситься сигналы, что Константинополь готовит предоставление автокефалии Украине.

У Порошенко рассчитывали получить Томос уже к годовщине Крещения Руси в июле 2018 года: президент даже публично называл эту дату. Однако не вышло. Камнем преткновения стал вопрос: кому вручать автокефалию?

Каноническая УПЦ МП ее не просила - и даже официально заявила Варфоломею, что имеет единого патриарха: московского Кирилла. А раскольнические структуры вроде Киевского патриархата и Автокефальной православной церкви с канонической точки зрения вроде и церквями не являются.

Более того, их главы - Филарет и Макарий - были под анафемой.

То есть уже летом стало понятно, что вручить Томос Константинополь не против. Но кому и на каких условиях - вокруг этого и шел торг.

Однако в середине осени он вышел на финишную прямую. Вселенский патриарх в октябре снял московскую анафему с обоих раскольнических иерархов. То есть началась уже открытая подготовка к вручению Томоса тем, кто представлял УПЦ КП и УАПЦ.

Правда, под другой вывеской. С этого времени власть начала в ручном режиме создавать новую украинскую церковь, которая должна была объединить старые раскольнические группы и вобрать в себя часть канонических приходов. Чтобы Томос выдали уже этой новой и формально единой структуре.

Власти начали готовить Объединительный собор, на котором новая церковь и должна была появиться.

В дело включилась госмашина. СБУ начала кошмарить священников УПЦ, которые выступали против Томоса и склонять их к поддержке новой церковной организации. Клириков вызывали на допросы, а подконтрольные власти радикалы устраивали хулиганские акции под храмами. Одновременно Минкульт начал атаку на Лавры, пытаясь вывести их из-под контроля УПЦ МП.

В Раде же начали появляться законопроекты, которые позже назвали "антицерковными" - о переименовании УПЦ в "Русскую православную церковь" и о церковных общинах (он позволял быстрее захватывать приходы и переводить их в новую конфессию).

Однако на Объединительный собор, который состоялся в декабре, пришли всего два епископа УПЦ МП - винницкий Симеон (давний друг Порошенко) и Переяславский Александр (Драбинко), который на деле никакой епархией давно не руководил.

То есть все усилия власти перетянуть в новую государственную церковь клириков УПЦ МП оказались тщетными. Давление оказало обратный эффект.

В итоге на соборе создали ПЦУ - Православную церковь Украины, которая объединила две раскольнические организации в одну. Ее главой был избран митрополит Епифаний - бывший приближенный Филарета Денисенко. Который был назван "почетным патриархом". Хотя ранее и претендовал на главенство в новой церковной структуре.

Варфоломей 5 января подписывает Томос об автокефалии

Интересно, что Томос 5-6 января был вручен Епифанию как митрополиту. Это означало, что ПЦУ находится в полном подчинении у стамбульской церкви. И "автокефалии" у нее даже меньше, чем ранее у Киевского патриархата (мы анализировали текст Томоса в материале "Стамбульская церковь Украины").

Что и стало причиной для нового раскола - уже внутри ПЦУ.

2. Объединил ли Томос православных Украины?

Как уже говорилось выше, стамбульскую автокефалию не поддержала крупнейшая в Украине УПЦ МП. Поэтому религиозный ландшафт в стране почти не изменился: вопреки заявлениям Порошенко никто массово не начал переходить в новую церковь. И по факту она осталась в основном ограничена прихожанами бывшего Киевского патриархата.

То есть церковь Филарета просто сменила вывеску. При этом ее основатель был по сути отправлен на почетную пенсию. Что и вызвало его скорый бунт.

Уже весной "почетный патриарх" заявил, что Украину просто перевели в религиозное подчинение Стамбулу, и поэтому он будет возрождать независимый ни от кого Киевский патриархат.

Власть в лице Минюста пыталась слабо сопротивляться и заявлять, что такой церкви больше нет. Но Филарет не обращал на это внимания и продолжал изобличать ПЦУ. Параллельно назначая своих епископов.

Видимо, в бывшем патриархе играла обида, что не его сделали главой новой церкви.

Что же до отношений с канонической УПЦ, то сразу после Томоса с новой силой возобновились захваты храмов, которые ранее осуществлял Киевский патриархат. В основном это происходило на западной Украине. То есть и в этом смысле ничего, кроме вывески, не изменилось. Разве что стало больше админресурса.

Правда, с уходом из власти Петра Порошенко у ПЦУ этот ресурс исчез, и затихла на время история с захватами.

Зато появлась новая тема - сотрудничество ПЦУ и греко-католиков, которые после Томоса заговорили о возможности слияния с новой церковью.

3. Томос и новая власть Зе

Петр Порошенко, сразу после обретения Томоса, отправился в "Томос-тур" - предвыборное турне, в котором президент пиарился на теме автокефалии.

Тогда же появился его известный лозунг "армия, мова, вера".

Однако уже к февралю стало понятно, что электоральных очков религиозная тема и вечные ТВ-молебны главе государства не добавляют. И Томос-тур был свернут.

А новый президент Владимир Зеленский вообще задвинул эту тему на периферию своей политики (хотя в его партии и состоит сын одного из "отцов ПЦУ" Андрея Юраша). Новый глава государства встречался одинаково со всеми церковными иерархами.

Правда, осенью, министр культуры Бородянский заявил, что нужно выполнять закон о переименовании УПЦ МП. Однако дальше слов дело не пошло. Требование о переименовании пока остановлено решением суда.

Какой-то явной поддержки ПЦУ власть пока не оказывает. Хотя захваты храмов начали снова происходить, а суды и Минюст отбили попытки Филарета восстановить Киевский патриархат, сыграв на стороне ПЦУ.

Кроме того, глава СБУ Баканов, который ранее публично осуждал религиозную политику Порошенко, встретился с Епифанием.

По неофициальной информации, на Офис президента идет давление со стороны американцев с целью усилить поддержку новой церкви со стороны власти. Зачем это надо американцам - читайте ниже.

4. Что происходит в православном мире после Томоса

В мире последствий от появления ПЦУ гораздо больше, чем в самой Украине.

Успех Порошенко в получении Томоса связывали с двумя вещами.

Первое - это желание Фанара прирасти богатыми украинскими приходами. Что резко повышало вес Варфоломея в православном мире. В том числе экономический: от опосредованной власти над всеми бывшими приходами УПЦ КП до получения в подарок Андреевской церкви в Киеве.

Второе - с помощью американцев, которые в нужный момент смогли надавить на греческих иерархов. И этот фактор скорее всего стал определяющим.

Для США появление ПЦУ стало поводом расколоть православный мир. После снятия анафемы с Филарета и Томоса РПЦ и УПЦ прекратили общение с Константинополем.

При этом долгое время никто кроме Варфоломея новую украинскую церковь не признавал. И только в октябре 2019 года это сделала Элладская церковь - то есть снова греки. А в ноябре ПЦУ признала близкая к Фанару Александрийская церковь (Египет).

С ними РПЦ и УПЦ также разорвали общение. То есть в мировом православии начался тренд на раскол между "русскими" и "греческими" церквями. Теперь руководители православных церквей мира стоят перед выбором - встать на сторону Константинополя, РПЦ или продолжать оставаться над конфликтом.

В зоне риска, например, Иерусалимский патриархат, который также возглавляет грек. Юрисдикция Иерусалимского патриархата простирается на территорию Израиля, Иордании и Палестины, также у него есть автономная часть - Синайская архиепископия с монастырем святой великомученицы Екатерины на Синайской горе в Египте.

Правда, пока что предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Патриарх Феофил III потребовал созыва некой всеправославной встречи для решения вопроса, как сохранить единство Православной Церкви. Он предложил встретиться в Иордании. Считается, что с большой долей вероятности такая встреча может состояться в феврале 2020 года.

Одновременно обострилась борьба между РПЦ и Константинополем за приходы в Западной Европе.

Также серьезное обострение идет в Черногории, где власти позволили отчуждать имущество канонической Сербской церкви (союзницы РПЦ). При этом, как уже писала "Страна", в событиях там также прослеживается след Вашингтона.

Опасаются подобного сценария еще в ряде стран, где сильны позиции православия, но есть вопрос экстерриториальности окормляющих их церквей (Латвия, Македония).

То есть сейчас по украинской схеме начинается раздрай во многих православных странах. Причем причины этой религиозной напряженности - не вероучительные (там расхождений серьезных как раз нет), а чисто геополитические.

Но началась эта история с Украины, на которой откатали схему.

"Мы можем четко констатировать, что предоставление Томоса Украине привело к всеправославному кризису. По сути, мировое православие раскололось на три лагеря - те, кто поддерживает позицию РПЦ и УПЦ, те, кто встал на сторону Константинополя и те, кто пытаются лавировать. Украинский церковный вопрос расколол мировое православие. Все то, что в Украине красиво начиналось, обернулось конфликтами на местах. Религиозное поле разогрелось, а новая власть не сделала ничего, чтобы утихомирить эти страсти. Мы не видим никаких попыток отменить "антицерковные" законы, правоохранители часто остаются в стороне даже когда происходят рейдерские захваты храмов. Более того, некоторые представители команды Порошенко или сторонники ПЦУ уже в новой власти продолжают политику государственной поддержки ПЦУ и давления на другие конфессии", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

5. Почему украинцы забыли о Томосе

Как говорят указанные выше соцопросы - несмотря на внешнеполитические штормы, украинцам вопрос Томоса не слишком важен.

Это опровергает слова Порошенко и пропагандистов автокефалии о том, что украинский народ стремился к ней столетиями.

Массовых переходов верующих в ПЦУ не произошло. Поэтому на религиозной карте страны кардинальных изменений нет.

А с потерей Порошенко власти, новый президент решил не разыгрывать токсичную религиозную карту (по крайней мере пока). Поэтому и страсти вокруг Томоса утихли еще весной, в период выборов.

Впрочем, ничто не мешает власти при необходимости снова запустить эту тему в оборот. Достаточно возобновить процесс отъема Лавр у канонической УПЦ МП.

Но Томос тут будет уже не причем. Свою политическую роль в мобилизации части электората вокруг Порошенко он уже сыграл, но победить на выборах - не помог. Вряд ли у Зеленского хотят повторять этот "кейс".