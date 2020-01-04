Бывший вратарь "Динамо" и "Шахтера" Александр Рыбка намерен вернуться в чемпионат Украины.

Об этом стало известно новостному порталу "Динамомания".

Александр Рыбка. Фото: ФК "Динамо"

Сообщается, что одним из вариантов для продолжении карьеры вратаря азербайджанского "Сабаила" является донецкий футбольный клуб "Олимпик".

Ранее "Страна" сообщала о том, что сразу два футболиста "Шахтера" сыграют за олимпийскую сборную Бразилии. Так к команде присоединились полузащитник "горняков" Майкон и защитник Додо.

Также мы писали о том, что сейв украинского вратаря Лунина попал в десятку лучших чемпионата Испании за год.