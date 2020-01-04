Прокачка российской нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" в Витебской области возобновилась вечером 4 января. Об этом сообщает БЕЛТА, со ссылкой на заявление заместителя председателя "Белнефтехима" Владимира Сизова.

Сизов добавил, что Беларусь планирует возобновить экспорт нефтепродуктов к концу января.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Беларусь приостановила экспорт бензина после прекращения поставок нефти из РФ.

Также 24 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко, распорядившийся в ближайшие дни начать импорт нефти, назвал альтернативные традиционным пути поставок.

"Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти - Ред.), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - Ред.) и трубу (МН "Дружба" - Ред.) завести реверсом (из Польши в Беларусь - Ред.) они предлагают", - сказал Лукашенко, комментируя возможную схему альтернативного российскому маршрута импорта нефти.