Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которого заявил о необходимости совместно выступить против США после убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Anadolu.

"… в противном случае они станут действовать более дерзко", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили вопрос развития двухсторонних отношений.

Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что в в аэропорту Багдада в Ираке американскими войсками был убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. В Иране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.

Позже выяснилось, что команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации в период рождественских и новогодних праздников обсуждали возможность устранения Сулеймани.

Также "Страна" писала, что Сайт призывной службы Соединенных Штатов Америки "упал" из-за фейка о начале Третьей мировой войны. До того, как он прекратил работу, на сайте утверждалось, что Сулеймани был убит в результате американского авиаудара по приказу президента Дональда Трампа.