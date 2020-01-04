Бывшему президенту Nissan Карлосу Гону с организацией побега помог бывший боец спецназа Соединенных Штатов Майкл Тэйлор. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, побег экс-президента компании готовится несколько месяцев, а сам Тэйлор сейчас работает в компании, которая занимается вопросами безопасности.

Уточним, что побег начался 28 декабря, когда частный самолет Bombardier Global Express вылетел из Дубая в Осаку. На его борту находилось два человека, одним из которых и был Гон. Он покинул территорию страны в черном контейнере, который перевозил самолет.

Из Осаки самолет полетел в Стамбул, откуда Гон перелетел в Ливан.

Напомним, 2 января власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул.

Также "Страна" писала, что бывший глава Nissan сбежал из Японии в коробке из-под музыкального инструмента.