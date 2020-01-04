НАК "Нафтогаз Украины" избежал истории с прекращением подачи нефти из России в Беларусь благодаря нескольким факторам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Нафтогаз України - Naftogaz

"Знакомая история, которой в этом году нам удалось избежать. Причем, на приемлемых условиях, без политических уступок и потерь. ГТС работает, в домах тепло, и вы не подстерегаете новости о газе на ТВ", - заявили в пресс-службе "Нафтогаза", комментируя новость о прекращении поставок нефти из России в Белорусь.

По словам представителей компании, первым фактором, который помог избежать таких проблем, является качественная подготовка к зиме перед переговорами: "Мы привлекли средства и сделали дополнительные запасы газа в подземках. Большие средства и много газа. Провели модернизацию нашей ГТС, чтобы она могла спокойно работать в реверсном режиме, если транзит прекратится или объемы будут малы. И надо же, объемы малые, ГТС спокойно работает в реверсном режиме и ни одной катастрофы не произошло."

Вторым фактором является качественно проведенный анбандлинг. "Команда, которая это сделала, просто забрала эту пачку козырей из колоды переговорщиков с другой стороны стола", - заявили в "Нафтогазе".

Качественно выстроенная украинская позиция в Стокгольмском арбитраже и в судах является третьим фактором успеха на газовых переговорах с Россией. По словам пресс-службы, над взысканием долга "Газпрома" работала "крутая и креативная команда специалистов, для которых соревнования в международных судах - это так же искусство, как и наука".

Американские санкции, над которыми "Нафтогаз" и несколько европейских партнеров работали несколько лет также внесли помогли Украине отстоять свои интересы перед "Газпромом".

"Сегодня просто говорим "спасибо" всем, благодаря кому начало газового года проходит спокойно", - добавили в пресс-службе.

Ранее "Страна" писала о том, что Беларусь приостановила экспорт бензина после прекращения поставок нефти из РФ.

Напомним, что Лукашенко определил альтернативные варианты поставок нефти в Беларусь без участия России.