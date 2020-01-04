В помещении Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" была размещена реклама услуг кредитования микрофинансовой компании Moneyveo. Об этом сообщил возмущенный пользователь Facebook на своей странице.

Скриншот: Facebook/ Олександр Побіл

"Охматдит. Нет денег на лечение Вашего ребенка? Maneyveo (имеется в виду Moneyveo - Ред.) всегда на связи! Кошмар, если честно", - пишет Александр.

Фото: Олександр Побіл

Напомним, что недавно в Луцке было совершено нападение на финансовое учреждение Euro Post. Преступник выстрелил в голову директору отделения, который находился в помещении.

Также этим летом в Днепре был задержан 18-летний вооруженный преступник, который пытался ограбить пункт выдачи микрокредитов.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские банки стали неохотно выдавать микрокредиты населению. Как сообщил директор по развитию бизнеса Международного бюро кредитных историй Андрей Каминский, год назад удовлетворяли 37% запросов граждан на займы в 2-5 тыс. грн, а в 2017 г – лишь 32%.