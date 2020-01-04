В больнице Москвы умер участник Антимайдана Армен Мартиросян, из-за которого СБУ в 2016 году возвращала в Киев самолет "Белавиа". Об этом сообщил Александр Чаленко в Facebook.

"Умер Армен Мартиросян. В московской больнице. Киевские друзья Армена свяжитесь со мной", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Армен Мартиросян

Артем Мартиросян являлся блогером, журналистом, антимайдановцем и колумнистом. Также он был автором издания "Украина.ru".

Фото: facebook.com/Alex Chalenko

Уточним, что именно из-за Мартиросяна в 2016 году рейс В2-840, который следовал из Киева в Минск, вернули в аэропорт "Жуляны", угрожая поднять в небо истребители в случае неповиновения.

В СБУ заявили, что гражданин Армении Армен Мартиросян, из-за которого в Киев вернули самолет "Белавиа", якобы является "лицом, напрямую контактирующим с участвующими в акциях протеста в рамках реализации разработанного в России плана дестабилизации обстановки в Украине украинскими общественными организациями".

При этом, что характерно, несмотря на столь тяжкие "предъявы" самого Мартиросяна вскоре отпустили и он благополучно вылетел в Москву через Минск следующим рейсом.

Спустя день после инцидента временный поверенный в делах Украины в Беларуси был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста и требование "официальных извинений и возмещения всех финансовых затрат и издержек, вызванных действиями украинской стороны".

Напомним, 27 июня появилась информация о том, что Мартиросян собирается вернутся в Украину, так как с него сняли запрет на въезд в страну.

Ранее сообщалось, что Мартиросян подал в суд на СБУ.