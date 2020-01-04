Вчера, 3 января, на блокпосту Нацполиции под Мариуполем был задержан депутат Бердянского горсовета и глава местного филиала партии "Европейская солидарность" Виктор Цуканов.

На момент задержания Цуканов был вместе с женой и ребенком. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, полицейские обвинили его в терроризме.

Скриншот: Facebook/ Viktor Tsukanov

"Сначала мы съездили на каток в Мариуполь, а после - давали показания сначала СБУ, а затем - в отделении полиции Мангуша о том, что я не террорист. С 17:00 до 20:40 мы провели незабываемое время на нашем украинском блокпосту, доказывая, что в 2014 я гуманитарную помощь возил для украинской армии, а не в "ЛДНР", - написал он.

Депутат добавил, что в полиции не хотели принимать заявление о превышение должностных обязанностей правоохранителями.

"Украли у меня вы несколько часов жизни на блок посту, украду ка и я у вас тоже немного времени в дальнейшем...", - обратился к правоохранителям Цуканов.

Ранее "Страна" писала о том, что "Харьковских террористов" осудили, но освободили перед обменом с пленными.

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