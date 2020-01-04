"Страна" разобралась в ситуации с увольнением заместителя генпрокурора Виктора Чумака с должности в Главной военной прокуратуре. Ранее в прессе появилась информация, что генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора. Вместо этого, Чумак назначен обычным заместителем генпрокурора. Приказ об увольнении с должности главного военного прокурора и назначении просто заместителем генпрокурора подписан 2 января этого года.

Как выяснилось, это связано с преобразованием Генпрокуратуры в Офис генерального прокурора и ликвидацией Главной военной прокуратуры в ее структуре. Ранее Чумак объяснял, что не может быть двойного подчинения: чтобы военные прокуроры находились на воинской службе, получали звания от министра обороны, за соблюдением законности которым они должны надзирать, и в то же время, быть подотчетными генпрокурору и получать зарплату в ГПУ.

Поэтому, по данным наших источников в Офисе генпрокурора, со 2 января ликвидируется Главная военная прокуратура, а вместо нее формируется специализированная гражданская прокуратура, которая и будет заниматься наследием военных прокуроров. Именно в связи с этим и исчезает из штатного расписания должность Главного военного прокурора, с которой недавно Чумак и был уволен, и появляется должность руководителя специализированной прокуратуры по надзору за соблюдением законности в военной сфере. Пока что Чумак, приказом Рябошапки, переведен на должность обычного зама. Прогнозируется, что в дальнейшем он будет совмещать две должности-зама генпрокурора и руководителя специализированной прокуратуры.

В прокурорских кругах уже муссируются слухи, что Чумак при увольнении на "гражданку" отхватит солидную шестизначную сумму выплат. Ведь только в конце декабря он получил под елку и внес в декларацию зарплату с премией более 153 тысячи гривен. А "увольнительные" будут в разы больше. Из-за массовых и огромных выплат при увольнении прокуроров, не прошедших аттестацию, и при переводе военных прокуроров в "гражданских", как говорят наши источники в ГПУ, сейчас обычным прокурорам бухгалтерия отказывается выплачивать отпускные.

Как сообщала "Страна", информация об увольнении Чумака с должности главного военного прокурора появилась в субботу, 4 января.

Однако тогда об этом сообщали журналисты со ссылкой на свои источники. Позже эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора.