Приморский суд Одессы закрыл дело о контрабанде 3 тонн марихуаны, которую ввезли в Ильичевский порт под видом бананов в 2000 году.

Об этом информирует издание "Думская".

Сообщается, что наркотики перевозились в ящиках из-под бананов на борту судна, который прибыл в Украину из Румынии. Также известно, что груз был отправлен из Колумбии.

Дело было закрыто в связи с тем, что следствию не удалось установить людей, которые совершили правонарушение, а также из-за окончания сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

"Во время допросов в качестве свидетелей капитана и членов экипажа теплохода Tropіcal Land и представителей фирмы Dole (грузоотправителя - Ред.) их причастность к совершению этого преступления не была установлена. Следствием также установлено, что теплоход Tropіcal Land не оборудован приспособлениями для сокрытия предметов контрабанды, а наркотические средства были спрятаны непосредственно среди бананов. Члены экипажа теплохода в погрузочно-разгрузочных работах участия не принимали", - говорится в постановлении суда.

Марихуана 20 лет находилась в камере хранения вещественных доказательств СБУ. Еще в 2002 году специалисты установили, что условия там далеки от идеальных и наркотики, якобы, испортилась. В течение многих лет борцы с торговлей наркотиками добивались разрешения на уничтожение товара, но получили его только этой весной - соответствующее решение вынес в мае прошлого года тот же Приморский суд, а именно, судья Дерус.

Известно, что именно эти наркотики 18 декабря торжественно сожгли в присутствии большого количества работников СМИ на северной окраине Одессы.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в квартире певца-националиста Антина Мухарского торговали наркотиками.

Также мы писали, что под Полтавой полиция сожгла центнер наркотиков на 10 млн гривен.