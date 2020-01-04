Бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко, который сейчас находится за границей, сделал вид, что находится в стране. Об этом свидетельствует его пост в Twitter.

"Надеюсь, вы уже посетили нашу елку Roshen Winter Village. Если нет – поспешите! Я проверил – настоящая зимняя сказка гарантирована", - говорится в сообщении.

Также Порошенко опубликовал видео, как вокруг елки на коньках ездят люди.

Сподіваюся, ви вже завітали до нашої ялинки у Roshen Winter Village. Якщо ні – поспішайте! Я перевірив – справжня зимова казка гарантована 🙂 pic.twitter.com/tTUKbyolg1 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 3, 2020

Видео: twitter.com/poroshenko

Напомним, Петр Порошенко 3 января не явился на допрос в Государственное бюро расследований из-за того, что 30 декабря улетел отдыхать с семьей на Катар рейсовым самолетом.

Позже юрист Андрей Портнов сообщил, что Порошенко с семьей прибыл из Катара на Сейшельские острова, где отдыхал на 60-метровой яхте KATINA. Стоимость ее аренды с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.