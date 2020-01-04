Национальная Академия Наук Украины отреагировала на распространившийся в соцсетях якобы комментарий президента НАНУ академика Бориса Патона к новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского. Заявление пресс-службы Национальной Академии опубликовано на их странице на Facebook.

В сообщении говорится, что страница, на которой был размещен позитивный комментарий относительно выступления президента Украины в канун Нового года, фейковая. А заявление, которое там размещено, не имеет никакого отношения к Борису Патону.

"Хотим заметить, что академик Борис Патон не имеет личных страниц в социальных сетях. Страница в Facebook, на которую ссылаются СМИ, является фейковый. Академик Борис Патон к ней никакого отношения не имеет, как и к любым сообщений в ней", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Національна академія наук України

Стоит отметить, что данная страница существует достаточно давно и ведется активно. Поэтому многие пользователи соцсети были уверены, что ее ведет именно академик Патон.

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