Североатлантический альянс приостановит тренировочную миссию в Ираке после того, как был убит генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил представитель НАТО Дилан Уайт, передает i24News.

Так, миссия Альянса в Ираке включала несколько сотен человек и в последнее время была сосредоточена на подготовке персонала. Кроме того, НАТО обучает силы безопасности Ирака из-за возможного возвращения боевиков ИГИЛ.

Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что в в аэропорту Багдада в Ираке американскими войсками был убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. В Иране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.

Позже выяснилось, что команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации в период рождественских и новогодних праздников обсуждали возможность устранения Сулеймани.

Также "Страна" писала, что Сайт призывной службы Соединенных Штатов Америки "упал" из-за фейка о начале Третьей мировой войны. До того, как он прекратил работу, на сайте утверждалось, что Сулеймани был убит в результате американского авиаудара по приказу президента Дональда Трампа.