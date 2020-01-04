Мужчина, который в пятницу, 3 января, напал на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф, недавно принял религию ислам. Об этом сообщает французское издательство BFMTV.

Антитеррористическая прокуратура еще не выявила оснований для открытия дела. Но следователи установили ход действий нападавшего и его личность. Мужчина по имени Натан родился в 1997 году в городе Ле-Лила. Он жил в 14-м округе Парижа, при этом не имел работы и нигде не учился. Соседи характеризуют его как доброго, но психически неустойчивого человека.

Нападавший недавно принял ислам. В его рюкзаке, найденном после преступления, лежала прощальная записка с упоминанием мусульманской религии и Коран. Однако признаков исламского радикализма правоохранители не обнаружили.

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