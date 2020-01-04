Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака, который занимал должность главного военного прокурора, на должность своего зама. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

"Чумак Виктор Васильевич Заместитель Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Уточним, что назначение датировано еще 2 января.

Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение". После этого, до 1999 года работал в Национальной академии Госпогранслужбы, а уже в 2000 году возглавил управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны границы.

В период с 2004 по 2009 годы работал в Международном центре перспективных исследований. Является народным депутатом 7-го и 8-го созывов. С 2012 года находился на должности главы Комитета по вопросам противодействия коррупции.

В 2014 занял должность заместителя главы этого комитета.

Как сообщала "Страна", информация об увольнении Чумака с должности главного военного прокурора появилась в субботу, 4 января. Однако тогда об этом сообщали журналисты со ссылкой на свои источники.

Напомним, Рябошапка назначил Чумака на должность своего главного военного прокурора 11 сентября 2019 года. Днем ранее это назначение согласовали с Зеленским, а у "Страны" появилась фотография документа с визой президента.