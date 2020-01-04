Сайт призывной службы Соединенных Штатов Америки "упал" из-за того, что в США начала массово распространяться дезинформации на тему начал Третьей мировой войны. Об этом пишет CNN.

Сайт обвалился через несколько часов после объявления о том, что генерал Ирана Касем Сулеймани был убит в результате американского авиаудара по приказу президента Дональда Трампа. Хэштег #WorldWarIII (Третья мировая война) был одним из самых популярных трендов в Twitter в пятницу.

Авиаудар привел к угрозам возмездия со стороны правительства Ирана и эскалации напряженности между США и Ираном. В социальных сетях это вызвало опасения по поводу войны между двумя странами и возможности еще одного военного призыва в США.

"Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время переживает высокие объемы трафика. Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, попробуйте сделать это позже сегодня, поскольку мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение", - сообщила призывная служба в своем Twitter.

Скриншот: Twitter/Selective Service

Согласно законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.

Ранее "Страна" писала о том, что СМИ узнали подробности ликвидации генерала Сулеймани.

Также мы рассказывали, что Трамп назвал убитого по его приказу генерала Сулеймани террористом номер один в мире.