Полиция Тернопольской области утверждает, что возможной причиной взрыва в сельском клубе Угринова могла стать врезка в газовую трубу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба, и его накопление привело к взрыву", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перед инцидентом газовики проводили ремонтные работы. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство. Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Видео: YouTube/Поліція Тернопільщини

Напомним, 3 января, в клубе села Угринов Подгаецкого района, который находится в Тернопольской области произошло возгорание после взрыва неизвестного происхождения. Восемь детей получили ожоги и были госпитализированы.

Позже выяснилось, что после взрыва односельчане спасали детей самостоятельно. В момент взрыва ученики 7-11 классов репетировали рождественское представление и играли в теннис.