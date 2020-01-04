Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" в разные страны до 2026 года, поскольку для внедрения европейский условий и механизмов охраны географических названий предусмотрены 10 лет переходного периода. Об этом сообщает "Укрвинпром" в Facebook.

Так, деятельность виноградно-винодельческой отрасли страны регламентируется Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС по использованию географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов, происходящих из Украины.

"…переход на новые наименования в любом случае связан с существенными финансовыми потерями для украинской винодельческой отрасли – это существенное нагрузки на предприятия. Однако, украинские производители работают над этими изменениями, хотя работа над согласованием новых названий является долговременной", - утверждает генеральный директор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко.

Фото: facebook.com/ukrvynprom

Напомним, украинские виноделы озаботились поиском новых наименований для винодельческой продукции.

Также "Страна" писала, что 11 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании правовой защиты географических указаний.