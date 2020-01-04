На украинском телеканале, который будет вещать для неподконтрольных территорий Донбасса, будут "развеивать миф" о том, что в Украине существует дискриминация русского языка. Об этом руководитель Информационного вещания телеканала Елена Трибушная рассказала в интервью "Детектор Медиа".

На вопрос журналиста о том, какие программы будут транслироваться на телеканале, Трибушная ответила, что она хочет рассказывать о истории успешных людей, которые приехали оттуда и которые смогли себя найти здесь, о возможностях для них по обучению и работе.

"Мы хотим рассказывать, что дискриминация русского языка - это миф. То есть мы хотим делать программы, которые лишат их навязанных страхов, а также мы хотим услышать об их болях и реагировать на них", - заявила руководитель.

В Telegram-канале "Политика Страны" появилась реакция на это заявление. Отмечается, что выполнить задачу о "развенчании мифа" по дискриминации русского языка будет практически невозможно, так как действующее законодательство о языке в Украине как раз крайне дискриминационно в отношении русского языка и других языков нацменьшинств.

"Ну что ж, если Рада не отменит (или сильно не изменит) закон о языке и не подкорректирует закон об образовании, то работникам нового телеканала нужно будет доказывать, что запрет на существование в Украине школ с русским языком обучения - это не дискриминация", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, когда запустят государственный телеканал для вещания на Донбассе.

Также мы писали, как шеф нового ТВ Зеленского критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать.