Президент Украины Владимир Зеленский планирует пробыть в госрезиденции "Синегора" в селе Гута (Ивано-Франковская область) как минимум до 9 января.

Об этом сообщили источники в Офисе президента.

"При этом, рассматривается вариант, что уедет и позже - 10, 11 или 12 января. Но если будут какие-то форс-мажоры, то уедет и раньше. Но пока тихо и планы у президента пробыть в Карпатах ещё почти неделю", - сказал источник.

Ранее "Страна" писала, что на Новый год Зеленский с семьей отбыл на отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте. Вместе с ними там отдыхает его помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Позже отдыхающие в Буковеле (это примерно в 100 км от Гуты) украинцы начали скидывать в сеть фотографии с Зеленским. Как выяснилось, зимний костюм президента стоил 52 000 гривен.