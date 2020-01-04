Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство против известного журналиста-расследователя Владимира Бойко. Сотрудники изымают во всех государственных учреждениях документы, где упоминается его фамилия. Кроме того, СБУ получили санкцию на проведение обыска дома у Бойко как только журналист вернется из-за границы. Об этом написал сам Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

"Все это из-за моих публикации о том, как агенты СБУ устроили террористический акт в Харькове в феврале 2015 года и бросили гранату под Верховной Радой в августе 2015 года" - объяснил журналист.

Он рассказал, что когда президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова на должность главы СБУ, жуналист надеялся, что работа службы наладится.

"По моей просьбе к Баканова в первых числах июня 2019 обратился один тогдашний народный депутат, передал "памятную записку", подготовленную мной и предложил создать в Управлении внутренней безопасности СБУ группу, которая занялась бы проверкой информации о тяжких преступлениях, которые были совершенные правнуками Дзержинского за время Наливайченко и (Василия Грицака - Ред.)" - написал журналист.

В записке, которую передали Баканову, также было указано, что прежде всего надо опросить самого Владимира Бойко. По его словам, он мог дать подробную информацию о том, как экс-начальник Департамента защиты национальной государственности Дублик готовил провокацию под Верховной Радой.

"Кроме того, в июне 2019 были и прямые контакты между мной и высокими чинами СБУ, в ходе которых я предлагал навести элементарный порядок в наследстве (Василия Грицака - Ред.) и хотя бы прекратить разворовывание денег начальником штаба Антитеррористического центра при СБУ. Но вместо этого Баканов дал указание "заткнуть рот этому Бойко" - заявил журналист.

Скриншот: Facebook/Volodymyr Boiko

Это не первый случай, когда на Владимира Бойко совершается давление. Ранее "Страна" писала, что Владимир Бойко рассказал, как в 2005 году, когда он работал в "Обозревателе", тогда секретарь Совета нацбезопасности и обороны Петр Порошенко пытался добиться его ареста.

Также мы рассказывали, что Владимира Бойко задержали на границе с Польшей из-за "Миротворца".