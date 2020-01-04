В поселке городского типа Чоповичи, который находится в Житомирской области, подросток зверски пытал газовой горелкой избитого, но еще живого поросенка. Об этом сообщается в Telegram-канале DTP KIEV INFO.

К создателям канала попало видео с издевательством над животным, которое подросток выложил в Insragram. Они установили личность подростка, нашли его дом и пообщались с соседями. О том, что произошло, они рассказали в своих социальных сетях.

Скриншот: Telegram/KIEV 911

"Вскоре после постов с нами связались виновник торжества и его мать, которые сначала утверждали что он только снимал, потом что его там не было, потом начали угрожать. В том числе "милицией", - говорится в сообщении.

Видео: YouTube/dtp.kiev.ua

Мэр Чоповичей Михаил Филоненко узнал о ситуации и пообещал, что с семьей проведут беседы. Однако, для того, чтобы начать уголовное производство по статье о жестоком обращении с животным мало материала, "а сама жертва давно съедена".

Отметим, что если бы дело дошло до полиции, подростка можно было бы привлечь по статье "Жестокое обращение с животными" и лишить свободы на срок от 3 до 5 лет.

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