Экс-герой Майдана и бывший нардеп Михаил Гаврилюк снова попал в скандал с имуществом. У "казака" нашли большой и новый дом в Ивано-Франковской области.

Этот политик в оставке стал известен во время протестов 2014 года. Его на морозе догола раздели силовики, снимая процесс на видео. Так Михаил стал символом Евромайдана, нардепом и даже попал на мемориал Небесной сотне, хотя, как известно, не погиб.

Бывший депутат от "Народного фронта" не занимается никаким бизнесом. Однако прирастает то новой машиной, то теперь - особняком в живописной местности Карпат, у водопада.

"Страна" выяснила, как богател Михаил Гаврилюк.

"Удачно женился"

Вчера журналисты обнаружили, что в селе Нижний Березов Косовского района строится трехэтажный дом на 550 квадратных метров. Он стоит в живописном месте у озера и водопада. И принадлежит семье "казака" Гаврилюка.

В декларации экс-нардепа дом не указан. Однако в селе все знают, что это "дом Гаврилюков". А строят его родственники жены Михаила.

Он женился в 2016 году на 22-летней студентке из Коломыи.

После выхода сюжета, экс-депутат объяснил, за какие средства построил трехэтажный дом. Он выразил обиду на журналистов, которые часто выставляют его тупым, а в связи с историей с домом еще обвинили и во лжи.

"Оказывается, я строю трехэтажный дом в живописных Карпатах, на прекрасном большом участке возле водопада, не внеся в декларацию данные о средствах, на которые я все это приобрел и построил", - с горечью написал "казак".

Он пожаловался, что и в селе уже давно поговаривают: мол, депутат строится, давит на зеленую кнопочку за деньги. Затем Гаврилюк сообщил, что "просто удачно женился".

"Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально! На том замечательном участке с "водопадом" всегда был огород, который обрабатывали бабушка и дедушка моей жены... Родители моей жены пожертвовали ее детством, чтобы дать ей лучшую жизнь. Если бы они знали, что она выйдет замуж за депутата, который в будущем построит ей хоромы, то не гнули бы свои спины на заработках!" - заверил экс-нардеп.

Машина и офис на Липках. Что еще есть у Гаврилюка

Очевидно, что дом экс-нардепа начал строиться еще в тот момент, когда он был еще с мандатом. И даже если он записан на жену, то в декаларации земельный участок и дом должны быть. Но их там нет.

Кроме особняка, у "казака" было еще имущество, которое не попадало в декларацию.

Во-первых, это офис на Липках в центре Киева - в двух шагах от Рады и АП. В 2016 году Гаврилюк женился, и даже дал пресс-конференцию по этому поводу. На которой его супруга Ярина проговорилась о существовании этого офиса.

"Мы не арендовали пафосный зал... В этом здании (Липская, 16 - Ред.) находится офис "Козацької звитяги", организации Михаила. И нам разрешили тут собрать всех желающих", - рассказала она.

"Страна" тогда выяснила, что самый скромный офис в этом здании обошелся бы "казаку" в 55 тысяч гривен в месяц. Хотя официальный доход у депутата был тогда на уровне 7 тысяч.

В 2018 году у Гаврилюка нашли автомобиль, на котором он ездил в Раду. Оказывается, это был "Мерседес", который предназначен для АТО и зарегистрирован на волонтерскую организацию. Но ездил на нем почему-то "казак".

А что в декларациях Гаврилюка?

Официальные доходы "казака" крайне скромны. Хотя и непрестанно возрастали. Мы проанализировали, как они менялись, начиная с его работы в Раде.

В декаларации за 2015 год депутат показал около 80 тысяч гривен совокупного дохода. Он также задекларировал 30-метровую однушку в Черновцах, купленную в кредит за 11 тысяч долларов еще в далеком 2007 году.

В следующем, 2016 году, у Гаврилюка выросла зарплата - до 157 тысяч за год. Также в декаларации появляется квартира тещи из Коломыи, где прописывают дочку Гаврилюка Злату.

Еще через год "казак" получил в Раде уже 245 тысяч гривен. Судя по росту дохода - нардеп работал все эффективнее и эффективнее. На следующий год зарплата стала уже 427 тысяч гривен.

В 2018 году Гаврилюк наконец обзаводится автомобилем - подержанным Ssang Yong Rexton. Также из его декларации пропадает ипотечный кредит за однушку в Черновцах. Он выплатил его за 11 лет.

В последней декларации депутата - с января по август 2019 года - он задекларировал 381 тысячу зарплаты. Что, учитывая неполный год, еще больше, чем в прошлый раз: за весь 2019-й "казак" получил бы 570 тысяч гривен.

То есть парламентская зарплата Гаврилюка за пять лет выросла с 80 до 570 тысяч. Увеличившись более, чем в семь раз.