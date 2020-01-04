Печерский районный суд отпустил членов банды Юсупа Абуева, которого подозревают в убийстве сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Вчера 3 января Печерский райсуд столицы выпустил на волю трех членов банды Юсупа Абуева, который обоснованно подозревается в организации замаха на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в результате которого погиб его трехлетний сын Александр", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Мосийчук утверждает, в банду Абуева входили два бывших работника полиции и гражданин России Гелани Умарович Межиев, а задержали их за вымогательство денег у депутата Киевского городского совета Алексея Новикова.

Несмотря на это, пишет Мосийчук, судья Печерского суда Карабань решил отпустить их под ночной домашний арест. Отец Межиева прямо говорит о факте взятки.

"Отец Межиева прямо говорит, что освобождение сына под ночной домашний арест несмотря на то, что за него ходатайствовали одиозные экс-руководители Высшего хозяйственного суда Татьков и Емельянов обошлось ему в 100 000 долларов", - подчеркивается в сообщении.

Также бывший нардеп опубликовал видео с депутатом Киевсовета Алексеем Новиковым, которому эта же банда угрожала в сентябре прошлого года.

Видео: facebook.com/igor.mosijcuk

Напомним, "Страна" разбиралась в покушении на Вячеслава Соболева, которое произошло 1 декабря возле ресторана Mario. В ходе расстрела джипа депутата, одна из пуль попала в голову его трехлетнему сыну.

Также мы писали, что мать погибшего Саши 25 декабря заявила, что полиция преднамеренно тормозит расследование дела.

Ранее "Страна" разбиралась, что известно про Юсупа Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его трехлетний сын Саша.

Юсупа Абуева разыскивал Шевченковский райотдел столичной полиции с 19 ноября 2019 года