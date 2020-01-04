Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора. Вместо этого, Чумак назначен обычным заместителем генпрокурора.

Приказ о увольнении с должности главного военного прокурора и назначении просто заместителем генпрокурора подписан 2 января, пишут Украинские новости со ссылкой на свои источники в Офисе генпрокурора.

Виктор Чумак. Фото: Лига.нет

Уточним, что Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение". После этого, до 1999 года работал в Национальной академии Госпогранслужбы, а уже в 2000 году возглавил управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны границы.

В период с 2004 по 2009 годы работал в Международном центре перспективных исследований. Является народным депутатом 7-го и 8-го созывов. С 2012 года находился на должности главы Комитета по вопросам противодействия коррупции.

В 2014 занял должность заместителя главы этого комитета.

Напомним, Рябошапка назначил Чумака на должность своего заместителя и главного военного прокурора 11 сентября 2019 года. Днем ранее это назначение согласовали с Зеленским, а у "Страны" появилась фотография документа с визой президента.

Также "Страна" писала, что будучи на должности главного военного прокурора, Чумак вручал повестку бывшему нардепу Елене Лукаш.