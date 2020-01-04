Русскоязычный телеканал для жителей Донбасса будут запущен 18 февраля и охватит около 80% региона. Об этом рассказала руководитель канала Елена Трибушная, передает "Детектор медиа".

"Наша цель — объективно рассказывать обо всем, что происходит здесь понимая, что почти 6 лет эти люди потребляли контент российских телеканалов… Мы хотим развеять их мифы и страхи, связанные с нами, хотим, чтобы они поняли, что их здесь слышат и хотят решать их проблемы, и таким образом мы хотим начать с ними диалог", - сказала она.

Трибушная уточнила, что сейчас есть возможности для вещания на 80% Донбасса. В будущем вещание канала планируют распространить и на территорию аннексированного Крыма.

"На первом этапе это будет развлекательно-информационный канал. Мы уже провели переговоры с медиагруппами о том, что они поделятся с нами контентом. Мы еще решаем, какой именно это будет контент и как мы его расставим в сетке", - добавила она.

Напомним, 3 января стало известно, что в Украине с февраля запустят государственный телеканал для неподконтрольных территорий, информационное вещание которого возглавит Елена Трибушная. До назначеия женщина позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса, поэтому ее новая должность вызвала скандал в сети.

Ранее "Страна" разбиралась, нужно ли создавать государственный телеканал для "борьбы за умы" Донбасса, Крыма и России.