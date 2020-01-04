Митрополит Православной церкви Украины Епифаний считает, что в будущем ПЦУ перейдет на Григорианский календарь, но сейчас украинский народ к этому не готов. Дело в том, что с переходом на новый календарь перенесутся и другие праздники - в частности, Покрову. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Митрополит сказал, что Церковь хочет праздновать Рождество 25 декабря по Григорианскому календарю, как и много других стран. Но пока что провести календарную реформу нет возможности, ведь нужно провести большую работу, чтобы сместить праздник на две недели.

"Украинский народ пока не готов к календарной реформе. Если мы будем иметь уже полностью объединенную украинскую православную церковь, когда все православные украинцы объединятся, то легче будет принять соответствующее решение. Поскольку сейчас не все православные объединены, то сейчас мы этот вопрос поднимаем, но мы видим, что есть большое сопротивление" - сказал митрополит.

Он заявил, что с календарной реформой нужно будет переносить не только Рождество, но и все остальные праздники, к которым привыкли люди.

"Тогда Покрову мы не будем праздновать 14-го, а будем праздновать 1 октября и другие праздники, к которым мы так привыкли. Это нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви. Церковь в целом не против, но мы говорим о том, что это не сейчас, нужно провести большую просветительскую работу. Сейчас в епархиях мы проведем соответствующий опрос, увидим, какой процент за перенос, а какой против. Будем анализировать, будем работать, и в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно" - сказал церковнослужитель.

По словам Епифания, сейчас в епархиях примерно половина верующих не против перехода на Григорианский календарь, однако этот вопрос может разделить верующих, "потому нужно время для того, чтобы этот вопрос решить". Он также отметил, что большинство из тех, кто активно обсуждает переход на Григорианский календарь, не является практикующими христианами, а посещают храм несколько раз в год.

"А те, кто действительно являются практикующими христианами, против переноса. Как следствие, если мы перенесем празднования по Григорианскому календарю, то увидим, что храмы будут пусты 25-го, а 7 января соответственно все храмы будут полны" - скзал митрополит.

Напомним, Православная церковь празднует Рождество на две недели позже остального мира. Сто лет назад, когда украинские земли переходили на более точный Григорианский календарь и даты сдвинулись на две недели, чтобы выравнять календарный и астрономический год, церковь так и осталась приверженкой римского Юлианского календаря. Так что и мир, и Украина празднуют Рождество в один день - 25 декабря. Просто по разным календарям.

Если реформа не состоится - к концу века празднование Рождества и других церковных праздников перенесется еще на день вперед.

Ранее "Страна" писала о том, что Епифаний сначала разрешил прихожанам ПЦУ праздновать Рождество по Григорианскому календарю, 25 декабря, а потом поменял свое решение и сказал, что Украина пока к этому не готова.