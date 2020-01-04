Команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации в период рождественских и новогодних праздников обсуждали возможность устранения иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет Blooomberg со ссылкой на свои источники.

Трамп принял решение убить Сулеймани после атаки на военную базу США 27 декабря, в результате которой погиб американский контрактник. Трамп поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара по генералу -советнику по национальной безопасности Роберту О'Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту Майку Пенсу. До инцидента администрация Трампа обращалась к Франции и другим союзникам с просьбой предостеречь Тегеран от убийства американских граждан.

Во время планирования Трамп после Рождества он регулярно ездил в свою частную резиденцию в Мар-а-Лаго. О готовящемся ударе не проинформировали конгресс, зарубежные власти и даже отвечающих за связи с общественностью сотрудников Белого дома.

Американские военные напрямую не следили за Сулеймани перед атакой, однако ракетный обстрел был запущен, когда разведка сообщила, что иранский генерал, возможно, находится в аэропорту Багдада. Еще два собеседника агентства утверждают, что США точно знали, когда Сулеймани, прибывший из Ливана или Сирии, приземлился в Багдаде.

В пятницу, 3 января, стало известно, что в в аэропорту Багдада в Ираке американскими войсками был убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. В Иране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.

Ранее "Страна" писала, что глава Госдепа Помпео заявил, что убийство генерала Сулеймани спасло десятки, если не сотни жизней американцев.