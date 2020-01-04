На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области произошло автоматическое отключение третьего энергоблока из-за срабатывания автоматической защиты.

Как сообщается на сайте электростанции, отключение произошло 4 января в 05:04. Причины срабатывания защиты выясняются. На АЭС заверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей к ней территории остаются неизменными и находятся в пределах действующих норм.

За последние несколько лет на Южно-Украинской АЭС произошло несколько инцидентов. Так, в июле 2018 года Служба безопасности Украины заявляла о предотвращении аварии, которая могла бы привести к техногенной катастрофе. Сообщалось, что руководство АЭС закупило некачественное оборудование для систем, важных для обеспечения безопасности работы предприятия.

Энергоблоки Южно-Украинской АЭС неоднократно отключались от энергосети из-за срабатывания аварийной защиты. В частности, этот же третий энергоблок был аварийно отключен для устранения проблем в январе 2017 года. Подобный инцидент был и в марте-2016.

Ранее мы сообщали, что на этой АЭС занимались майнингом криптовалюты.