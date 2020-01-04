Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский задекларировал еще четыре элитных автомобиля.

Об этом говорит электронная декларация нардепа.

По ней, в декабре 2019 года Дубинский получил в подарок от мамы три автомобиля, стоимостью более 2,5 миллиона гривен, а также купил себе еще одну машину в начале 2020-го года. Так у Дубинского появился Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG за почти 350 тыс. гривен.

А 2 января 2020 года, Дубинский купил Cadillac Escalade 6.2i за 1,1 млн гривен.

Сам Дубинский в своем Telegram-канале назвал СМИ, которые сообщают о трех автомобилях, которые ему подарила мама, "тупыми и одиозными" и рассказал, что указанные в декларации автомобили постоянно находятся в его пользовании, и потому удобнее оформить их на него для выполнения норм закона об обязательном декларировании.

"При этом хочу выполнить и часть работы тупых и одиозных изданий, и сообщить о судьбе всех остальных автомобилей моей семьи, многие из которых имеют историческую ценность. Они будут проданы на открытом аукционе одним лотом, ориентировочно, до конца февраля-марта 2020. 20% вырученной от продажи ма ншин, среди которых очень редкие модели Mercedes-Benz AMG, будут отправлены на благотворительность" - прокомментировал "Слуга народа".

Он напомнил, что сейчас он в полном объёме перечисляет деньги от продажи автомобиля Subaru Impreza WRX STI больным онкологией детям.

"До сих пор жду, что тупые и одиозные СМИ также сделают об этом новость" - завершил нардеп.

Скриншот: Telegram/Dubinsky.pro

Ранее "Страна" рассказывала, откуда у нардепа Дубинского 24 квартиры и 17 машин. Также мы писали, что Дубинский прокомментировал информацию о своем жилье, а также машинах.