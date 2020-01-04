Мама Дубинского подарила ему три авто. Нардеп объявил, что собирается продать их на аукционе
Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский задекларировал еще четыре элитных автомобиля.
Об этом говорит электронная декларация нардепа.
По ней, в декабре 2019 года Дубинский получил в подарок от мамы три автомобиля, стоимостью более 2,5 миллиона гривен, а также купил себе еще одну машину в начале 2020-го года. Так у Дубинского появился Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG за почти 350 тыс. гривен.
А 2 января 2020 года, Дубинский купил Cadillac Escalade 6.2i за 1,1 млн гривен.
Сам Дубинский в своем Telegram-канале назвал СМИ, которые сообщают о трех автомобилях, которые ему подарила мама, "тупыми и одиозными" и рассказал, что указанные в декларации автомобили постоянно находятся в его пользовании, и потому удобнее оформить их на него для выполнения норм закона об обязательном декларировании.
"При этом хочу выполнить и часть работы тупых и одиозных изданий, и сообщить о судьбе всех остальных автомобилей моей семьи, многие из которых имеют историческую ценность. Они будут проданы на открытом аукционе одним лотом, ориентировочно, до конца февраля-марта 2020. 20% вырученной от продажи ма ншин, среди которых очень редкие модели Mercedes-Benz AMG, будут отправлены на благотворительность" - прокомментировал "Слуга народа".
Он напомнил, что сейчас он в полном объёме перечисляет деньги от продажи автомобиля Subaru Impreza WRX STI больным онкологией детям.
"До сих пор жду, что тупые и одиозные СМИ также сделают об этом новость" - завершил нардеп.
Скриншот: Telegram/Dubinsky.pro
Ранее "Страна" рассказывала, откуда у нардепа Дубинского 24 квартиры и 17 машин. Также мы писали, что Дубинский прокомментировал информацию о своем жилье, а также машинах.