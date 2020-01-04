Среди сторонников Петра Порошенко снова скандал: в Украину едет российский общественный деятель и бизнес-тренер Ирина Хакамада.

Она выступит в украинской столице впервые за шесть лет. Это произойдет 27 февраля на Dream Big Forum. Постеры с лицом Хакамады уже рекламируются в Киеве. Стоимость билета - 1300 гривен.



Противники этого визита вспомнили, как Ирина Хакамада в 2014 году хвалила Владимира Путина за бескровное присоединение Крыма. И предложили СБУ не впускать россиянку в Украину.

Хакамада считается представителем либерального лагеря в России: она была депутатом Госдумы от партии "Союз правых сил". Потом в 2016 году вошла в "Партю роста", которую основал назначенный Путиным бизнес-омбудсмен Борис Титов. За что Ирину раскритиковали внутри российской оппозиции.

Что интересно, войдя в эту вроде бы провластную партию, Хакамада изменила мнение о Крыме и критиковала его аннексию.

"Страна" разбиралась, что Хакамада на самом деле говорила о Крыме и Украине - и как ее тем не менее призывают не впускать в страну.

Что говорила Хакамада о Крыме и Украине

В 2014 году, когда Крым "уплыл" в Россию, Ирина Хакамада высказалась об этом позитивно. Именно к этим ее словам сейчас цепляются украинские радикал-патриоты.

Задавая вопрос Владимиру Путину во время "прямой линии" в апреле 2014 года, Хакамада сказала, что "Крым всегда нуждался в русской самоидентификации" и "они всегда хотели быть в России".

"Вы победитель. Вы действительно провели супер-операцию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня честно сказали, что "зеленые человечки" - это мирные наши военные, которые защищали русских людей", - сказала Хакамада.

При этом она зявила Путину, что новая украинская власть - это "единственный контр-партнер, с которым можно говорить о мире", приветствуя переговоры Украины и России в Женеве, которые тогда начинались.

"Я считаю, войну начинали не мы. Но только тот, кто ее не начинал, но смог победить в ней, может ее закончить. И чем быстрее, тем лучше. Потому что люди простые скоро почувствуют, что они очень сильно зависят от того, что происходит в Украине. Простые люди сегодня все мучаются и чувствуют последствия борьбы своих со своими".

Она говорила, что иначе "война захлестнет все пост-советское пространство". Крымчан Хакамада назвала частью России.

Компромиссом для Украины Хакамада назвала регионализацию: "Востоку и Югу (Украины - Ред.) дать возможность говорить на русском языке, избирать свою власть и чувствовать себя спокойно".

Правда, потом риторика Хакамады резко изменилась.

В августе 2016 года Ирина назвала события в Крыму аннексией и предложила заплатить Украине контрибуцию за полуостров - проще говоря, выкупить его.

"Это была аннексия, несмотря на референдум. Он был проведен в ситуации конфликта, а не в нормальных условиях", - сказала Хакамада. При этом, по ее мнению, даже если повторить референдум, "даже без единого нашего вежливого солдата, даже с ОБСЕ, то это все равно ни к чему не приведет. Потому что Украина все равно будет против, даже если подавляющее большинство проголосует за Россию... Поэтому я считаю, что лучше и проще нам заплатить Украине контрибуцию", - заявила она.

Хакамада предложила списать все долги Украины перед Россией, "ну и добавить еще. Возможно, так и удастся постепенно восстановить мир, а войну надо уже заканчивать".

Она также заявила, что Украине давно нужно было переходить к федеративному устройству - еще при Ющенко - а теперь этот шанс упущен.

При этом Хакамада уверена, что Украина - "другая страна, свободная и веселая, а мы (Россия - Ред.) рабы".

"Менталитет, история, масштабы, ресурсы — все разное у нас. Да, была общая совковая история, да — коррупция. Но у них близость к европейским границам, пассионарная нация, всегда какая-то игра в альтернативу. Олигархи у них всегда так бьются друг с другом, что просто невозможна такая ситуация, как у нас, когда все легли перед одним человеком (Путиным - Ред.)", - сказала Ирина Хакамада в интервью "Новой газете".

В 2017 году Хакамада прямо сказала, что Крым "не наш": "Я же говорю – аннексия. Я же не говорю вам, что Крым наш, я говорю – аннексия. Выхода нет – тупик", - сказала бывший политик "Радио Свобода".

То есть какие-то комплиментарные вещи в адрес "крымской весны" Хакамада сказала лишь однажды - а потом изменила свою позицию и несколько раз назвала историю с Крымом аннексией. Что резко расходится с официальной позицией российских властей. Более, того, совсем недавно она называла русских "рабами", а украинцев - "свободными". Что уже совсем в духе украинского мейнстрима.

Однако этого противники Хакамады в Украине не замечают.

Реакция "патриотов"

О том, что в Украину едет "крымнашистка" Ирина Хакамада, заявил скандальный журналист Айдер Муждабаев.

"Тут такое очередное дело - к нам некоторые малороссы-фирмачи пытаются привезти эту путинскую шлюху-крымнашистку. Как говорится, ничего личного, только бизнес (билеты - от 1300 грн). Но не для нас. Объясните им, пожалуйста, почему им эти деньги поперек горла встанут, потому что они слишком тупые. Или делают вид, что никто ничего не помнит. Но нет".

Муждабаев призвал обратить на ситуацию внимание Офис президента, пограничников и СБУ.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения. Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину.

Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В смысле Хакамада?) Давайте и билеты в мавзолей среди киевлян разыграем, уверена, будут желающие", - недовольна приездом Ирины журналистка "Нового времени" Ольга Духнич.