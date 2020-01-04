София Семчишин, дочь политика, члена Всеукраинского объединения "Свобода" Ирины Фарион, ответила на заявление послов Израиля и Польши по поводу чествования националистов в Украине.

В начале января послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион выступили с совместным заявлением, в котором назвали оскорбительным чествование в Украине сторонников этнических чисток. Также дипломатов встревожило, что в чествовании принимают участие представители власти, в частности Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет.

После этого им ответил председатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий. Он заявил о том, что послы Израиля и Польши в Украине допустили ложные утверждения и что уровень антисемитизма в Украине значительно ниже, чем в Польше.

Теперь в полемику вступила дочь Ирины Фарион София Семчишин. Она была краткой и просто пожелала дипломатам идти далеко с их опасениями.

"Ж@ды и поляки, пи...дуйте далеко", - написала София.

Скриншот: Facebook/Sofiya Semchyshyn

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