Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в новогоднюю ночь перед публикой в качестве диджей. Об этом сообщается на YouTube-канале MUKAM, где опубликована часовая запись новогоднего выступления президента в качестве диджея.

Как сообщается, он сел за диджейский пульт и провел новогодний вечер, иногда подыгрывая фонограмме на синтезаторе и объясняя принципы сэмплирования. Композиции ему помогали представлять профессиональные певцы.

"Празднично одетые зрители "шоу" сначала сидели за столиками, но в итоге начали танцевать на этой дискотеке. Гурбангулы Бердымухамедов не только представлял и запускал песни, но и рассказывал, как работает диджейский пульт, давал ценные указания и советы гражданам своей страны", - говорится в сообщении.

Некоторые песни сопровождались видеорядом из президентской хроники, например, репортажа о том, как Бердымухамедов провел отпуск.

Видео: YouTube/ Radio Europa Liberă - Moldova

Видео: YouTube/ MUKAM

Напомним, накануне Нового года Бердымухамедов выступил на арене цирка, проскакав на коне аллюром несколько кругов.

Ранее мы сообщали, что Бердымухамедов попал в список лидеров, которых поздравил президент РФ Владимир Путин. К слову, украинский президент Владимир Зеленский в этот список не попал.