Президент Туркменистана Бердымухамедов отыграл на Новый год диджей-сет. Видео
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в новогоднюю ночь перед публикой в качестве диджей. Об этом сообщается на YouTube-канале MUKAM, где опубликована часовая запись новогоднего выступления президента в качестве диджея.
Как сообщается, он сел за диджейский пульт и провел новогодний вечер, иногда подыгрывая фонограмме на синтезаторе и объясняя принципы сэмплирования. Композиции ему помогали представлять профессиональные певцы.
"Празднично одетые зрители "шоу" сначала сидели за столиками, но в итоге начали танцевать на этой дискотеке. Гурбангулы Бердымухамедов не только представлял и запускал песни, но и рассказывал, как работает диджейский пульт, давал ценные указания и советы гражданам своей страны", - говорится в сообщении.
Некоторые песни сопровождались видеорядом из президентской хроники, например, репортажа о том, как Бердымухамедов провел отпуск.
Видео: YouTube/ Radio Europa Liberă - Moldova
Видео: YouTube/ MUKAM
Напомним, накануне Нового года Бердымухамедов выступил на арене цирка, проскакав на коне аллюром несколько кругов.
Ранее мы сообщали, что Бердымухамедов попал в список лидеров, которых поздравил президент РФ Владимир Путин. К слову, украинский президент Владимир Зеленский в этот список не попал.