Соединенные Штаты Америки не наносили авиаударов по Эт-Таджи в последние дни, как это сообщила "Al Jazeera". Это заявил представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", проводимой коалицией во главе с США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

По его словам, коалиция не проводила авиаударов в указанном районе в ближайшие дни.

"Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни", - написал Кэггинс.

Скриншот: Twitter/OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III

В пятницу, 3 января, стало известно, что в в аэропорту Багдада в Ираке американскими войсками убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. В Иране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.

Также "Страна" писала, что Трамп назвал убитого по его приказу генерала Сулеймани террористом номер один в мире.