В Одессе в Новогоднюю ночь женщина скалкой убила своего бывшего мужа. Они начали спорить, в результате чего женщина ударила бывшего мужа по голове тупым предметом. Об этом сообщает Суворовский отдел полиции в Одессе.

К себе домой на Новый год женщина пригласила бывшего супруга сама, ведь после развода они поддерживали дружеские отношения.

"В разгар празднования возникла ссора, во время которой хозяйка схватила деревянную скалку и избила ею гостя по голове. От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Женщина позвонила в полицию и пожаловалась на "домашнее насилие" над ней. Правоохранители по приезду на место увидели в квартире тело мужчины с разбитой головой и женщину в окровавленной одежде. В квартире полицейские изъяли возможное орудие преступления - скалку - и несколько других вещей.

Согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины злоумышленницу задержали по подозрению в умышленном убийстве. О подозрении ей уже сообщили, а на данный момент женщине избирается мера пресечения.

Видео: YouTube/Поліція Одещини

Ранее "Страна" писала, что в Одесской области жена зарезала мужа после празднования Нового года.

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