Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что убитый в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире". Об этом Трамп сказал в видео, опубликованном страницей Белого дома на Facebook.

"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани ... Сулеймани готовил неизбежные и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его на горячем и устранили", - сказал американский лидер.

Напомним, что в пятницу, 3 января, стало известно, что в в аэропорту Багдада американскими войсками в Ираке убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. После убийства своего генерала Иран пообещал отомстить США за гибель своего генерала. В стране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.

Также "Страна" рассказывала, что США нанесли еще один ракетный удар по Ираку.