Из-за того, что снежный покров в Карпатах увеличивается очень стремительно, возможны снежные лавины.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Украине.

"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик Наталья Диденко спрогнозировала усиление осадков накануне Рождества в Украине, 4 и 5 января.

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