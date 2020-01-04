США нанесли новый ракетный авиаудар по автоколонне к северу от Багдада. В результате операции погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает "Al Jazeera" со ссылкой на местные источники.

"Вследствие нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракского военизированной группировки" Хашд аш-Шааби ", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек" - говорится в сообщении.

По данным СМИ, атака произошла на дороге к северу от Багдада. Кроме того, сообщается о трех раненых.

В проиранской группировки "Хашд аш-Шааби", также известном как Народные мобилизационные силы, опровергли информацию о том, что их командир находился в атакован колонне.

Напомним, 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате этого погибли восемь человек, среди них иранский генерал Касем Сулеймани.

После этого глава Госдепа Помпео заявил, что убийство генерала Сулеймани спасло десятки, если не сотни жизней американцев.