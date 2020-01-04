В первую субботу нового года, 4 января, ожидаются небольшие заморозки ночью и тепло днем. На западе и севере страны будет мокрый снег, но в остальной части Украины - сухо и облачно. Это стало ясно по данным Укргидрометцентра.

На западе страны днем +1...+4, ночью ожидается - 2...-5. Также синоптики говорят, что стоит ждать мокрого снега и облачности. Такая же ситуация и в двух севернх регионах - Чернигове и Сумах.

В центральной Украине, а также в Житомире ожидается +1...+5 градусов днем и -1...-5 градусов ночью. Синоптики говорят, что в этой части Украины не стоит ждать осадков. Такие же температурные показатели будут и в восточных регионах - Луганске, Донецке и Харькове.

На юге страны +2...+6 днем и -1...-3 ночью. В Крыму теплее. От нуля до +2 ночью и до +6 днем. Осадков не предвидится.

В Киеве ночью прогнозируют -2...-4 градуса, а днем - до +4.

Фото: meteo.gov.ua

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