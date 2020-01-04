В пятницу, 3 января, сепаратисты на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Украины подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" - объяснили в штабе.

Противник также открывал огонь по нашим позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

"Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было" - добавили в пресс-службе.

С начала текущих суток сепаратисты один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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