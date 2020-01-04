Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранным войскам после того, как Турция разрешила отправку военных в Ливию.

Об этом информирует РИА Новости.

"Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам и женщинам, военным и гражданским лицам", - сказал ливийский военачальник.

Напомним, что правительство национального согласия Ливии, заседающее в Триполи, ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции ранее утвердил отправку турецких военных в Ливию.

При этом Хафтар заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган толкает свою армию на гибель.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения в Триполи. Ранее ЛНА не удалось достичь каких-либо серьезных успехов: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Трамп предупреждал Эродогана об осложнении ситуации в Ливии из-за иностранного вмешательства.