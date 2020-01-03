Руководитель следственного отдела центрального аппарата Государственного бюро расследований Олег Корецкий опроверг информацию о распространении повесток о вызове на допрос через средства массовой информации и мессенджеры, в том числе Telegram. С опровержением он выступил в небольшом видеообращении, которое появилось в YouTube.

По словам Корецкого, следователи ГБР действуют исключительно в рамках криминально-процессуального законодательства. А их цель - утверждение принципа справедливости и неотвратимости наказания.

Видео: YouTube/ Державне бюро розслідувань

Также представитель Бюро сообщил, что следователи центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование по ряду уголовных дел, которые касаются деятельности предыдущего президента Украины Петра Порошенко. В связи с этими делами продолжаются экспертизы. При этом ни один допрос не переносился.

Ранее "Страна" писала, что Порошенко 2 января не пришел на допрос в Государственное бюро расследований и улетел в Катар, а затем на Сейшельские острова.

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