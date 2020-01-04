Святослав Вакарчук, давший стихотворную отповедь в ответ на новогоднюю речь Владимира Зеленского, в 2014 году говорил примерно то же самое, что сейчас президент. Видеозапись интервью певца тех времен выложил в Facebook экс-депутат Игорь Мосийчук.

В своем обличительном стихотворении лидер "Океана Эльзы" сказал:

Для мене справді є різниця де,

І хто і з ким готовий побрататись.

Между тем 6 лет назад заверял, что совершенно нет разницы, кто в какой части Украины живет и какие идеалы исповедует.

Видео: Facebook/ igor.mosijcuk

Так, Вакарчук утверждал, что власть "должна научиться по-настоящему слушать мнение каждого человека в этой стране".

"Будь он на западе Украины, на востоке Украины, в Крыму или в Киеве. Это не важно. Каждый человек и его мнение должно быть услышано", - вещал Вакарчук.

В интервью он предложил прекратить натравливать людей по придуманным политтехнологами предлогам, "вынести за скобки понятия "языки", "герои", "история".

"Пускай в Донецке люди сами принимают решения по поводу культурных памятников, названий улиц, чествования героев, как они считают нужным. И никто ни в Киеве, ни во Львове не имеет права сказать им, что это неправильно", - считал тогда музыкант.

Он даже выдвинул лозунг: "Мы разные, но мы вместе". По его мнению, регионы должны иметь больше полномочий, но в рамках Конституции Украины и действующего законодательства.

В старом интервью певец проехался и по отмене языкового закона.

"Абсолютно ненужным, контрпродуктивным и раздражающим было отменить закон о языках... Его не надо было трогать. Я уверен, что глава Верховной Рады не подпишет его", - сказал Вакарчук.

Он заявлял, что русскоязычный украинец - это такая же гордость, как и украиноязычный. Мол, это два равноценных гражданина своей страны.

В комментариях к ролику пользователи соцести не стесняются в выражениях по поводу лицемерия певца. "Бабло изменило мысль", "Страшный Соросовский пиз@ун, который забывает, что есть YouTube", - пишут гости страницы.

Целиком видеозапись интервью от 4 марта 2014 года выложена на странице телеканала "Донбасс".

Видео: YouTube/ Телеканал Донбасс

"Страна" приводила полный текст стихотворения Вакарчука в ответ на новогоднюю речь президента.

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