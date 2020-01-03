Полузащитник "Шахтера" Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин вынужденно сменил заявку на матчи отбора на Олимпиаду-2020. В обновленный состав как раз и попал 22-летний Майкон.

Майкон ранее выступал за сборную Бразилии U-20. В его активе 1 гол и 1 ассист в 8 матчах за команду. В этом сезоне из-за травмы 22-летний бразилец провел всего 4 матча за "Шахтер".

Ранее в заявку вошел защитник "Шахтера" 21-летний Додо. В 2015 году Додо сыграл на юношеском чемпионате мира в Чили против команд Гвинеи и Нигерии.

В 2017 года Додо в составе молодёжной сборной Бразилии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Парагвая, Аргентины, Венесуэлы, Уругвая и дважды Эквадора, а также Колумбии.

Бразильцы сыграют в предолимпийском турнире Южной Америки, на котором две лучшие команды сформируют квартет с двумя сильнейшими из группы А и разыграют две путевки на Олимпиаду, которая в июле – августе состоится в Токио.

Бразилия в одной группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. Команда начала сбор сегодня, 3 января, и сыграет товарищеские встречи. Матчи отбора пройдут с 18 января по 9 февраля.

Ранее "Страна" рассказывала, что два игрока Шахтера и футболист Зари попали в список самых перспективных по версии УЕФА.

Также мы писали, как девушка футболиста "Шахтера" показала обнаженные снимки с отдыха на Мальдивах.